San Massimo si prepara per il Natale: lo Sci Club San Massimo apre le porte della casa di Babbo Natale

di Marika Galletta

Il Natale è alle porte e l’Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB “S. Massimo” invita tutti i suoi bambini l’8 Dicembre dalle ore 16.30 presso la sede sita in piazza G. Marconi. Nel cuore del piccolo centro matesino, ai piedi di Campitello Matese, verrà allestita la casa di Babbo Natale.

Ci sarà spazio non solo per la promozione allo sport, ma anche per invitare tutti i bambini a scrivere e a consegnare poi la letterina a Babbo Natale. Un pomeriggio dedicato alla magia del Natale, affinché venga preservata e con essa tutti i desideri esauditi. Ad attendere i più piccoli ci saranno anche Minnie e Topolino. Sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento allo sci club affiliato alla Federazione Italiana Sport Invernali, con i migliori auspici per una prospera stagione sciistica 2021/2022.

Il direttivo dell’ ASD SCI CLUB “S. Massimo” composto dal presidente Dolores Perfetto, dal vice presidente Eleonora Cimino e dal segretario Chiara Perfetto, si raccontano: “Nasciamo nel 2017 grazie all’impegno e alla volontà di un gruppo di amici. La nostra mission è tutta nell’acronimo iniziale, dove la “A”, sta per associazione, parola cardine che ne spiega totalmente il significato. Piccole collettività come la nostra, spesso avvertono la necessità di fare squadra, di unirsi per collaborare nelle esigenze quotidiane del sociale e per provare ad offrire migliori e nuove opportunità ai bambini e alle loro famiglie. Seppur giovani in costituzione, siamo da sempre una associazione molto attiva che negli ultimi anni è riuscita ad avvicinare numerosissimi bambini alla pratica sportiva dello sci. Per noi l’iscrizione allo sci club vuol dire avere l’opportunità di partecipare ad un’esperienza educativa e di socializzazione, nonché sportiva. Quest’anno, nel pieno rispetto delle normative di prevenzione e sicurezza Covid-19, l’8 Dicembre è dedicato ai più piccoli, ai valori e alla magia del Natale insieme all’amore incondizionato per la montagna e per lo scii che trova spazio per tutti.”

La volontà dell’Associazione, non è solo quella di consapevolizzare la giovane collettività ai benefici terapeutici a livello fisico, psichico ed emotivo. Bensì, educare alle simbologie e ai valori delle pratiche sportive, come lo spirito di gruppo, la condivisione e l’antagonismo sano. E non in ultimo, mantenere vive le tradizioni, gli usi ed i costumi popolari e religiosi per mano delle pratiche sportive.