San Martino verso la Carrese 2023: la tradizione entra nel vivo con la corsa dei Carri e il concerto di Clementino

La popolazione sammartinese è in pieno fermento per la tradizionale Corsa dei carri edizione 2023. Questa è la settimana in cui la festa entra nel vivo con gli eventi che culmineranno proprio domenica, 30 aprile, giorno della Carrese. Sarà invece Clementino, il rapper napoletano, il cantante che allieterà la serata del 2 maggio. Ma ricco di appuntamenti è il programma sia religioso che culturale e ricreativo.

Oggi, lunedì 24 aprile alle ore 17 “Scrippelle in Festa” a cura del Carro dei Giovanotti Piazza Umberto I°, mentre martedì 25 sempre alle ore 17 “Fiera del Dolce” a cura della Società Operaia e dei Nonni Vigili e alle ore 20 il concerto “Giordano Trumpet Ensemble” nella Chiesa San Pietro Apostolo.