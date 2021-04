San Martino, ordinanza del sindaco: il 5 aprile chiuse le attività commerciali

Emergenza Covid, con ordinanza numero 24 del 1 aprile 2021, il sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo, ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali per la giornata del 5 aprile ad eccezione di “farmacie, attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante”. Una misura adottata per limitare ulteriormente il rischio di assembramenti durante le festività pasquali e per dunque arginare il diffondersi della pandemia.