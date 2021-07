San Martino in Pensilis, riuscito il quinto memorial Antonio Francesco Gasbarro

Si è concluso davanti a una moltitudine di giovani festanti, il quinto Memorial di calcetto Antonio Francesco Gasbarro, organizzato da Gaeco sport e Aido San Martino in Pensilis.

“Complimenti ai vincitori, Bar della Vittoria – dice la presidente Aido Filomena Saracino – complimenti e grazie a tutti i ragazzi partecipanti per aver ricordato il giovane Antonio e il suo messaggio di amore e solidarietà, portato avanti dalla nostra associazione che promuove la donazione di organi, tessuti e cellule post mortem”.

La gara ha creato competizione, entusiasmo e gioia, senza dimenticare lo spirito di amicizia e di amore alla base del Memorial stesso.

Il banchetto Aido è stato presente in tutte le piacevoli serate del memorial per fornire informazioni sulla donazione degli organi e sensibilizzare al valore del dono.

Un ringraziamento a tutti i nuovi associati, al direttivo Aido, alla famiglia di Antonio Francesco, a Gaeco sport, agli amici di Antonio, all’Aido Molise e al Centro servizi volontariato di Campobasso che ci ha fornito le borracce ecologiche come gradito dono per i vincitori.

Con il dono delle borracce si è voluto sensibilizzare alla tutela della salute, principio fondamentale dell’associazione Aido, attraverso l’attenzione all’ambiente.

