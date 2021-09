San Martino in Pensilis: i cento anni di Leo La Vecchia, decano dei Giovanotti

Cerimonia di festeggiamento, questa sera, mercoledì 22 settembre 2021, presso la Sala consiliare del Municipio di San Martino in Pensilis, per i cento anni di Leo La Vecchia, decano dei Giovanotti della Carrese. Insignito della fascia sindacale, è stato premiato dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, con una targa per la testimonianza di una vita intera spesa a favore della Carrese di San Martino in Pensilis. A La Vecchia, inoltre, l’assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, ha consegnato copia della pubblicazione “Molise da vivere”.