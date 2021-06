San Martino in Pensilis, focus su sviluppo sostenibile. Toma: tema cruciale per il futuro dell’umanità

Sviluppo sostenibile, rapporto tra uomo e Pianeta nel terzo millennio, etica, politica ed economia per la cura della “casa comune”: se n’è discusso, nel tardo pomeriggio di oggi, in un incontro che ha avuto luogo in Piazza Domenico D’Adderio a San Martino in Pensilis, promosso dall’Amministrazione comunale. Fra i relatori, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a giudizio del quale occorre riequilibrare un sistema economico, sociale e ambientale, che da anni presenta evidenti criticità e che richiede, pertanto, interventi rapidi ed efficaci. Richiamandosi ai temi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e a quelli del Green Deal europeo, il governatore ha fatto il punto sulle azioni messe in campo dalla Regione Molise in materia di Strategia regionale di sviluppo sostenibile: la costituzione di una Cabina di regia e la creazione di un sito web dedicato, finalizzato alla raccolta di contributi via web. Ad essi andranno ad affiancarsi altri strumenti di confronto e partecipazione, il principale dei quali è il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Ha comunicato, tra l’altro, che è intenzione della Regione Molise organizzare, entro l’estate, un workshop di lancio della redigenda Strategia regionale con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale. Toma ha poi toccato il tema della politica energetica da fonte rinnovabile, auspicando che la regione non rimanga indietro con la produzione di tale tipo di energia. Ma ciò deve avvenire senza stravolgere il territorio, che va, dunque, sempre tutelato. A tal riguardo, ha annunciato azioni amministrative, da parte della Regione, tese ad elaborare una mappatura dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti.