San Martino in Pensilis è “Comune Riciclone” e “Rifiuti Free 2021”

Nella classifica annuale di Legambiente riferita alla gestione dei rifiuti nei comuni italiani, il nostro Comune è stato inserito tra i vincitori assoluti per regione e categoria. La percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2020 è stata pari a 81,1%. San Martino, oltre ad essere “Comune Riciclone”, è “Comune Rifiuti Free”, in quanto è stato conferito meno di kg. 75 per abitante di rifiuto non differenziato: il nostro dato è di kg. 51,0 pro-capite!! Un premio e un riconoscimento all’impegno dell’azienda e di tutti gli operatori del settore, ma, soprattutto, ai cittadini di San Martino! Un risultato davvero importante che deve indurci a obiettivi sempre più ambiziosi nella direzione di una gestione sempre più virtuosa del ciclo dei rifiuti e della tutela integrale del nostro territorio.