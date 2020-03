San Giuseppe, niente “Mensa fraterna” a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. «A seguito della pandemia, nessuna “Mensa fraterna” quest’anno a Guardia». LO afferma in una nota Vincenzo Di Sabato. «I ceci così grossi e saporosi; i fagioli teneri e bianchi conditi d’olio verde; i bucatini insaporiti di gustosa mollica fritta, non saranno degustati né dai personaggi compunti della Santa Famiglia, né da ossequiosi ospiti solitamente venuti per la festa da ogni parte. Neppure il grano bollito, le frittelle lievitate, né il pane dei poveri può essere distribuito. Pane dei tempi passati dal sapore speciale. Il Pane di San Giuseppe! Pagnotte odoranti, gigantesche come quelle del Giovedì Santo donate agli apostoli figuranti, nella Messa dell’Ultima Cena di Gesù. Pane di frumento duro impastato e fermentato da lievito madre, con una croce sulla crosta, simile a quella tracciata dalle nostre mamme sulle pagnotte che mantenevano fino a mezzo mese. Pane che non veniva mai poggiato faccia in giù per rispetto a Cristo. E se cadeva per caso, pure una mollica la si raccoglieva, si baciava e si chiedeva perdono al cielo con silenziosa breve preghiera.

Atmosfera cupa in questo tempo dedicato a San Giuseppe, più o meno come quella riferita da Antonio Antenucci, lo studioso assiduo e per lunghi anni Segretario Comunale. Egli scova adesso un manoscritto dell’anno 1867 dal quale rileva “quel terribile morbo asiatico detto cholera che, nel mese di dicembre 1866 non molto conturbò il popolo giacché da tutti i cittadini ritenevasi come passeggiero ed effimero. Ma venuto il Gennaro dell’anno seguente il contagio s’accrebbe e agli inizi di marzo si contarono nel paese circa 30 morti di cholera.”. Il documento tratteggia anche la festa “con molta pompa celebrata in quell’anno al glorioso Patriarca S Giuseppe verso cui si nutriva fervida e specialissima divozione”. Questi fatti – osserva Antonio Antenucci – incrementarono verosimilmente nei guardiesi i sensi di devozione verso il “Purissimo Sposo di Maria SS.ma”, tanto che la piccola chiesa nel Corso Umberto dedicata a S.Michele Arcangelo, venne restaurata a cura di Mariannina Montano e consacrata a San Giuseppe.

Stando in trincea – conclude Di Sabato – chiediamo a Giuseppe il suo contributo per acquistare a costo zero, come allora, tutti gli anticorpi necessari capaci di distruggere quella costellazione di virus che ancora non riusciamo ad isolare: ansia, scoraggiamento, immobilismo. E prepararci con gioia ad una ribellione di vera normalità».