San Giuliano, tra il ricordo degli Angeli e le sfide per la sicurezza

Le parole della politica e dei Vigili del Fuoco per un futuro migliore

Erano le 11.32 della mattina del 31 ottobre 2002 quando il terremoto scosse nelle profondità il territorio di San Giuliano di Puglia portando morte e distruzione. Domani mattina sono previste le commemorazioni prima in consiglio regionale poi a San Giuliano di Puglia dove saranno i rintocchi della campana collocata all’interno del cimitero del paese a ricordare i 27 piccoli Angeli e la loro maestra che hanno perso la vita nel crollo della scuola Jovine. Poi il corteo silenzioso fino al Parco della Memoria dove sono incisi per sempre i nomi dei bambini che non ci sono più. Il Quotidiano del Molise seguirà la commemorazione per le vittime di San Giuliano con video, foto e reportage direttamente dal paese bassomolisano.

A distanza di 17 anni da quel giorno che ha segnato per sempre il volto di una regione che si è scoperta improvvisamente debole e fragile di fronte alla crudeltà della natura, è anche il mondo politico a ricordare i 27 Angeli e la loro maestra che hanno perso la vita sotto le macerie della scuola Jovine.

A farlo è stato il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone. «Nel grande diario collettivo della storia del Molise è annotato con l’inchiostro rosso uno degli eventi più drammatici e toccanti mai affrontati da una comunità. Oggi – ha affermato ancora Micone – il Molise rivive quei momenti con la Giornata della Memoria per trovare nella memoria delle vittime la forza, la determinazione, la capacità e il coraggio per fare in modo che eventi simili non avvengano più. Da quelle lacrime e da quella rabbia nacque un sentimento collettivo per investire risorse e sforzi per la sicurezza nelle singole case, ma soprattutto nei luoghi collettivi e quindi nelle scuole. Nel ricordo di qui ragazzi e della loro maestra dobbiamo costruire la cultura della sicurezza, della prevenzione, della gestione attenta ed oculata delle strutture di fruizione collettiva, della programmazione di lavori pubblici e privati improntata alle tecniche più innovative per ridurre al minimo, se non eliminare, i rischi per la vita e per le cose causate dai terremoti. Siamo una delle regioni con la percentuale di nuove scuole, sicure simicamente, più alte d’Italia; ma non basta. Dobbiamo continuare su questo percorso virtuoso completando l’azione nel patrimonio scolastico regionale, ma anche in altri luoghi collettivi. Nella consapevolezza che se un terremoto non può essere evitato o previsto, si può cercare di prevenirne ed evitarne le conseguenze a persone o cose».

Commosse anche le parole della consigliera regionale Filomena Calenda. «Erano le 11.32 e un’intera generazione é stata seppellita sotto le macerie di un terremoto che ha devastato il cuore e gli animi non solo di un piccolo paese, ma di una nazione intera. E’ difficile parlare di San Giuliano di Puglia, senza un nodo in gola. Mai nessuna comunità dovrebbe vivere la drammaticità di quei momenti. Ed è per questo che tutti noi abbiamo la responsabilità di garantire ai nostri figli un futuro sereno ed è per questo che è necessario avere ben chiara la situazione dello stato di salute degli edifici scolastici e di tutte quelle strutture che ospitano i ragazzi. Ogni goccia, anche la più piccola alimenta il mare delle buone pratiche. Ho ritenuto doveroso e per questo ringrazio, ancora oggi, i miei colleghi di maggioranza e minoranza, che hanno recepito con profonda responsabilità la Pdl, oggi legge, che offre concretezza alla volontà di sensibilizzare tutti noi sulla cultura della sicurezza. La Pdl 25 modifica l’art. 1 della legge istitutiva della Giornata della Memoria. In questa drammatica circostanza è giusto che la giunta regionale relazioni e dunque porti a conoscenza dei cittadini molisani quanto si è fatto per garantire la sicurezza degli edifici scolastici. E’ una goccia, ne sono consapevole, ma è anche vero che da parte nostra c’è tutta la volontà di migliorare e potenziare quanto di buono c’è».

Un ricordo è arrivato anche dal sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti. «Nel diciassettesimo anniversario del crollo della scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia mi unisco al ricordo di tutti i ventisette bambini e della maestra che persero la vita il 31 ottobre del 2002. Un evento che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra provincia e della nostra regione. In occasione della Giornata della Memoria, chiediamo di tenere alta la sensibilizzazione, affinché questo tipo di accadimenti non si verifichino più. La sicurezza degli istituti scolastici deve e dovrà essere sempre garanzia primaria per tutti i nostri studenti e i loro insegnanti. Insistere sull’edilizia scolastica significa garantire un futuro alle nuove generazioni. Come presidente della provincia di Campobasso e sindaco del comune di Termoli mi batterò sempre per la sicurezza nelle scuole. Ricordare è un dovere per non dimenticare, e per non ripetere mai più gli stessi errori».

Un anniversario che, però, è l’occasione anche per fare il punto sulla cultura della prevenzione e della sicurezza. Ed è quanto è stato fatto nei giorni scorsi dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso che hanno incontrato le classi della scuola Primaria di Pietracatella. Obiettivo è stato quello di «illustrare e dimostrare anche con le immagini i comportamenti da tenere in caso di rischio domestico e calamità naturali. I vigili del fuoco – ha affermato il presidente nazionale Carlo Grieco – hanno dimostrato il funzionamento dei divaricatori, martinetti e cuscini sollevatori utilizzati in casi simili, facendo in modo che i ragazzi potessero sperimentare, sotto forma di gioco, situazioni di pericolo. Sono state inoltre illustrate le attività delle squadre addestrate ad affrontare situazioni di ricerca e salvataggio in macerie anche attraverso l’aiuto delle unità cinofile e l’utilizzo di geofoni e termo camere, necessarie per la localizzazione dei superstiti e delle vittime. L’impiego delle tecnologie non sarebbe però sufficiente senza le doti umane che i vigili del fuoco hanno sempre dimostrato alle popolazioni soccorse e l’impegno orientato alle giovani generazioni, nell’intento di prevenire ed assicurare la sicurezza».