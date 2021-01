San Giuliano, il sindaco acquista 100 tamponi antigenici per lo screening sui bambini

Cento tamponi antigenici acquistati dal sindaco per uno screening generale tra gli alunni, i docenti e il personale Ata della scuola “Angeli di San Giuliano”. E’ l’iniziativa che è stata messa in campo dall’amministrazione comunale e che si svolgerà su base volontaria in un giorno ancora da definire. “Ritengo necessario lo screening – ha affermato il sindaco Ferrante – perché ritengo che San Giuliano di Puglia deve avere sempre una attenzione particolare per i suoi bimbi e la sua scuola, non solo abbiamo la scuola più sicura di Italia dal punto di vista antisismico, ma possiamo essere anche promotori di buone pratiche vista la cassa di risonanza che può avere uno screening nel luogo simbolo del terremoto del 2002, luogo di morte e di rinascita al tempo stesso. Poi in un paesino di mille anime, individuare eventuali casi di contagio da Covid-19 tra bambini e ragazzi significherebbe riuscire subito a contenere e circoscrivere l’espandersi del fenomeno. Perché farlo a mie spese? Sicuramente per bypassare i tempi lunghi della burocrazia e soprattutto perché in qualità di primo cittadino di questa comunità mi sento in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere in passato e che attraverso il loro sacrificio ci permetteranno oggi di tutelare generazioni future”.