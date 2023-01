San Giuliano di Puglia, nozze d’oro per Michele Pannella e Mattea Di Stefano

Sempre insieme, mano nella mano, nell’amore e nel rispetto reciproco. Una forte fede, la devozione alla Vergine Maria, valori e preziosi insegnamenti trasmessi alle tre splendide figlie e ai nipoti. Ritrovarsi, con un sentimento ancora più intenso in un rapporto solido e duraturo, è stata occasione per esprimere tutta la bellezza del sacramento del matrimonio e condividere un percorso dedicato ai propri cari e all’impegno nella comunità. Tutto è iniziato il 28 gennaio 1973 nella chiesa madre di San Giuliano Martire con il rito officiato da padre Raffaele Tosto. Domenica 29 gennaio 2023, nella stessa chiesa, Michele Pannella e Mattea Di Stefano, hanno rinnovato il loro sì per la vita nel corso della santa messa celebrata dal parroco, don Pietro Cannella. Un’emozione profonda nella gioia di stare insieme, in gesti semplici e pieni di significato come quelli del pane dell’Annunciazione cui Mattea è molto legata. Agli sposi felice cinquantesimo anniversario di matrimonio dalle figlie Angela, Michela e Innocenza, con le rispettive famiglie, e tutti i parenti e gli amici che hanno partecipato a un momento indimenticabile lungo un cammino che continua benedetto dal Signore.