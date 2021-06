San Giuliano di Puglia, Ennio Bertoldo compie 18 anni

«Ennio, sei arrivato nel momento più buio della nostra vita, nel momento in cui veramente il nostro unico pensiero era quello di avere perso tutto, sei stato il raggio di sole che ha illuminato la nostra vita e ci ha ridato gioia e forza di ricominciare a vivere. A volte vorremmo che tu fossi ancora piccolo perché sei cresciuto troppo in fretta… e se pensiamo a ieri chiudiamo gli occhi e ti vediamo ancora giocare. Ci manca spesso quel ragazzino che piangeva perché avrebbe voluto un giocattolo in regalo, quel ragazzino che ha riempito i nostri giorni di gioia dal mattino presto sino alla tarda notte. Ma se ti guardiamo adesso, vediamo l’uomo che stai diventando e non possiamo fare altro che esserne orgogliosi. Siamo felici di come sei cresciuto e siamo contenti di tutti i traguardi che stai raggiungendo, e siamo ancor più curiosi di scoprire quali nuovi traguardi raggiungerai. Ti auguriamo di essere sempre solare e felice come lo sei in questo giorno così speciale per te e non avere fretta di crescere, ma percorri il tuo cammino lentamente così eviterai di inciampare e ricordati che noi ci siamo e ci saremo sempre per tutto ciò di cui avrai bisogno. Ti vogliamo tantissimo bene Ennio, auguri di un buon 18° compleanno! Mamma e Papà».