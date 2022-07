San Giuliano di Puglia-Colletorto, auguri speciali agli sposi Paolo Iacurto e Simona Tosto 

“Prendimi per mano e raccontami che niente è impossibile”. Un giorno da custodire per sempre nel cuore per Paolo Iacurto e Simona Tosto che domenica 10 luglio 2022, nella suggestiva cornice del Tenimento San Giuseppe di Foggia, si sono uniti in matrimonio. Le nozze, con rito civile, sono state officiate dal sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante. Ai giovani sposi un augurio speciale dalla piccola Noemi che ha condiviso la cerimonia insieme a mamma e a papà piena di emozione e tanto amore. Felicitazioni a tutta la famiglia dai genitori Amedeo Iacurto e Cerri Antonella, Erminio Tosto e Fanfulli Esterina, dai testimoni Antonello Di Salvio ed Eloisa Ciarlo, dai familiari, dai parenti e da tutti gli amici delle comunità di San Giuliano di Puglia e Colletorto.