San Giuliano di Puglia, Barbara Altieri e Davide Confalonieri si uniscono in matrimonio

Un percorso di vita condiviso mano nella mano, dal primo giorno in cui vi siete conosciuti al momento in cui avete pronunciato il vostro “sì” davanti al Signore. Sia la vostra strada sempre illuminata dalla gioia e il vostro amore eternamente grande. Barbara Altieri e Davide Confalonieri si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Giuliano martire a San Giuliano di Puglia. La santa messa è stata celebrata da don Pietro Cannella e da padre Maurizio Luparello. Auguri di cuore agli sposi dai genitori Maria e Vincenzo, Emanuela e Maurizio, dai familiari, dai testimoni Marianna Altieri e Lara Fontana, Simone Confalonieri e Carlo Motta, da tutti gli amici.