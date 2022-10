San Giuliano del Sannio, una serata per gli angeli del Covid

Sabato prossimo il Consiglio comunale conferirà la cittadinanza onoraria al Maestro Roby Facchinetti dei Pooh che, in quel periodo, aveva composto e lanciato un brano di speranza. Saranno premiati anche tutti coloro che si sono sacrificati nella trincea delle strutture sanitarie e l’Ordine dei Giornalisti, i cui operatori, con tutti i rischi connessi, hanno raccontato quei giorni difficili

Dopo il buio della pandemia, particolarmente pesto nel 2020, i riflettori si accenderanno su una serata evento dedicata agli angeli del Covid, ovvero il personale sanitario che si è sacrificato nella trincea degli ospedali e, in generale, di tutte le strutture sanitarie. Sabato prossimo, 8 ottobre, a San Giuliano del Sannio saranno premiati tutti gli ospedali pubblici, le istituzioni regionali (Ordine dei Giornalisti, Farmacisti, Medici, Case di riposo ed altre) e saranno consegnate tre campane – realizzate dalla Pontificia fonderia Marinelli – rispettivamente a Roby Facchinetti, componente dei Pooh che ha composto e lanciato una canzone in quel periodo dal titolo “Rinascerò, rinascerai”; alla comunità di Bergamo e a quella di San Giuliano del Sannio in segno di gemellaggio e solidarietà e sarà anche assegnata una targa ai “visibili” e agli “invisibili” di quel periodo.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione locale “Rinascerò” e dalla Fp Cisl Abruzzo-Molise, è stata presentata nella sede dell’organizzazione sindacale in via Ziccardi a Campobasso. Oltre agli esponenti dell’organizzazione sindacale, erano presenti il sindaco di San Giuliano del Sannio, Rosario De Matteis (“sarà una giornata storica per il mio paese e per tutto il Molise”) – che conferirà, durante il Consiglio comunale di sabato prossimo alle 16, la cittadinanza onoraria al Maestro Facchinetti che in serata si esibirà in concerto – e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino, il quale ha rimarcato il ruolo degli operatori in quei giorni difficili: “I giornalisti hanno lavorato con la paura non essendo vaccinati e pur essendo stati accusati di fare terrorismo. Il nostro Ordine è stato premiato dalla Regione per l’attività svolta durante la pandemia. Abbiamo vinto sui social in cui tutti erano capaci di scrivere, ma la veridicità della notizia – ha concluso – appartiene soltanto a noi”.