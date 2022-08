San Giuliano del Sannio, un murale alla memoria di Nicoletta Valente

Era la notte di Natale del 2019 quando la 35enne venne travolta e uccisa da un’auto in corsa. L’opera, realizzata dall’artista Laura Fratangelo, è stata finanziata con una raccolta fondi organizzata dagli amici della ragazza

E’ stato ufficialmente mostrato al pubblico domenica 14 agosto, a San Giuliano del Sannio, il murale realizzato per onorare la memoria di Nicoletta Valente, la 35enne travolta e uccisa da un’auto la notte di Natale del 2019.

Un episodio che fece piombare nello sconforto il paese in provincia di Campobasso e un altro centro, Vinchiaturo, comune dove la ragazza risiedeva e dov’era conosciuta da tutti.

Il murales, frutto dell’estro dell’artista Laura Fratangelo, ha preso vita in piazzetta Aldo Moro ed è stato realizzato grazie ad una raccolta fondi lanciata dagli amici della 35enne. Ciò che raffigura l’opera servirà a lasciare un segno indelebile della presenza di Nicoletta, la cui vita è stata spezzata negli anni più belli, quelli in cui ognuno di noi realizza i propri sogni o combatte per concretizzare ciò in cui crede, in cui ha scommesso.