San Giuliano del Sannio, un conto corrente dedicato all’emergenza Covid-19

In arrivo anche le mascherine che saranno distribuite gratuitamente alla popolazione

È attivo da oggi 2 aprile 2020 il conto corrente del Comune di San Giuliano del Sannio dedicato all’Emergenza Coronavirus. Un modo per stare vicino a chi, in questo particolare periodo, ha maggiormente bisogno di un sostegno materiale. L’apertura del conto corrente per la raccolta di fondi per fronteggiare l’emergenza è stata disposta in osservanza dei DPCM emanati. Chiunque può contribuire con una donazione. I fondi, una volta raccolti, saranno utilizzati dal Comune per il sostegno delle famiglie in difficoltà.

Questi i dati per tutti coloro che volessero donare anche un piccolo contributo a chi sta vivendo non solo il disagio dell’isolamento: intestazione Conto Corrente: comune di San Giuliano del Sannio emergenza Covid 19. Coordinate IBAN : IT98K0760103800001049385980

L’amministrazione, inoltre, fa sapere che sono in arrivo anche le mascherine da distribuire, nei prossimi giorni, alla popolazione.