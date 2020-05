San Giuliano del Sannio, il sindaco scrive a Toma: «Cultura e turismo per la ripresa economica»

Angelo Codagnone: «Bisogna investire anche sui giovani del nostro territorio»

«Egregio Presidente, ieri la nostra Nazione è entrata ufficialmente nella Fase 2 dell’emergenza epidemiologica del Sars-Covid-2. E’ noto ai più che niente sarà come prima, anche nella nostra amata Regione. Il distanziamento sociale, l’isolamento imposto a tutti a salvaguardia del bene collettivo della salute, l’ausilio dei dispositivi di protezione, quale orpello irrinunciabile della futura vita di relazione, hanno modificato ineluttabilmente le nostre vite ed i nostri comportamenti.

Pure il tessuto economico-sociale del Molise ne è toccato profondamente. L’altalenante ripresa economica e la disoccupazione giovanile, già a livelli di guardia nel pre-pandemia, oggi si impongono drammaticamente negli scenari futuri che si andranno a configurare, come motivo di riflessione dell’azione politica regionale, che non potrà non tenere conto della fragilità e precarietà del società civile di fronte a tali avvenimenti. Questa crisi, pur non colpendoci direttamente per morti e ricoveri al limite dell’accoglienza nelle terapie intensive, inciderà profondamente sul futuro della Regione e sulla sua vocazione allo sviluppo. La cultura ed il turismo, in particolare, pagheranno un costo salatissimo in questa emergenza epidemiologica inattesa, che si sommerà alle difficoltà dell’industria, del commercio, della ristorazione e della attività dedicate al benessere della persona (centri estetici, parrucchieri, centri del benessere). Per questo mi permetto di rivolgerLe, nella mia veste di amministratore locale, uno spunto in termini di proposte che potranno se non risollevare, almeno rendere meno difficile la ripresa che, indipendentemente dal numero delle fasi che seguiranno, sarà lenta, lunga e difficilissima. La cultura in tutte le sue forme espressive che includono il l teatro, il cinema, la fotografia, la letteratura, la danza, la musica, in tutte le sue declinazioni, dovrà essere sostenuta con un occhio di riguardo per gli artisti, professionisti e non, e per le maestranze locali, con incentivi, finanziamenti, progetti multidisciplinari che aiutino generosamente ‘la creatività e l’ingegno locale’ a risollevarsi per divenire fecondo in questo tempo di crisi acuta. Ugualmente il turismo con la ricettività e, in particolare la micro-ricettività dei bed & breakfast, delle case vacanze, degli agriturismi , del turismo rurale e dell’albergo diffuso, dovrà essere aiutata, anche con incentivi e finanziamenti a fondo perduto, a prendere fiducia e familiarità con un nuovo concetto di accoglienza, che dovrà far convivere il distanziamento con la teoria degli ampi spazi verdi e della scarsa densità abitativa che connota il nostro territorio e che potrebbe rivelarsi una marcia in più per divenire realmente ‘attrattiva e originalissima’come proposta turistica per il mondo post pandemia. Infine le politiche giovanili. Dobbiamo investire massicciamente e generosamente sui giovani del nostro territorio regionale, finanziando le associazioni che sostengono le tradizioni locali, i progetti di recupero sociale, le start up che potrebbero essere fortemente incentivate economicamente ad insediarsi in Regione, le iniziative di rilancio dell’agricoltura sostenibile e biologica, con seri incentivi per i primi insediamenti o per quelli con società a maggioranza di giovani. Questo minimo contributo di idee, così sommariamente tratteggiate, potranno essere sviluppate con l’azione politica degli Assessorati, della presidenza della giunta e del consiglio regionale, impegnando sia risorse del bilancio comunitario che della Regione,e con il coinvolgimento degli attori locali, in primis i sindaci. L’importante però sarà investirci seriamente, con finanziamenti reali e generosi, ripeto anche a fondo perduto o a tassi ridottissimi, che premino l’originalità, la creatività l’indipendenza delle idee, nonché quella testarda volontà di crederci rimanendo per investire e crescere in Molise, senza attendere di necessità ritorni ‘politici’ o fatui vantaggi elettorali. Solo così, drenando massicciamente sul territorio risorse finanziarie, si porranno delle solide fondamenta per una feconda rinascita della regione.La crisi è un’occasione per risollevarci. Non sprechiamola. Come amministratori, ma ancor prima come uomini innamorati della nostra terra».

Il Sindaco di San Giuliano del Sannio (dott. Angelo Codagnone)