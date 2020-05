San Giuliano del Sannio e il 9 Maggio: frammenti della festa di San Nicola (IL VIDEO)

«Nella nostra comunità è consuetudine festeggiare il santo patrono San Nicola di Bari con la caratteristica partecipazione dei Fucilieri. Una tradizione antichissima e singolare a cui tutti i sangiulianesi sono legati da sempre. Quest’anno causa l’emergenza sanitaria, la manifestazione non avrà luogo. Per questo, l’associazione culturale Insieme ha ritenuto di onorare tale ricorrenza attraverso la realizzazione di un piccolo filmato che riporta frammenti della festa di San Nicola, estratti da alcune riprese amatoriali degli anni passati. È un modo per mantenere sempre viva la nostra tradizione anche in questo momento difficile».