San Giuliano, Bonafede promette: «Risponderò a tutte le istanze poste dai comitati»

SAN GIULIANO DI PUGLIA

Una sala del Museo del Terremoto gremita a San Giuliano di Puglia ha accolto il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ospite in Molise, in occasione dell’incontro “Le stragi del terzo millennio”. Al convegno hanno preso parte tutti i comitati costituiti dai parenti delle vittime dei disastri: il crollo del ponte Morandi, il sisma dell’Aquila, e poi Viareggio, Rigopiano, la Moby Prince, l’Ilva e la Thyssenkrupp che hanno consegnato al guardiasigilli un documento contenente una serie di istanze e proposte di legge a tutela delle vittime ancora in attesa di avere giustizia.

Il guardasigilli nel corso del suo intervento ha promesso: «Prendo in carico le proposte e mi impegno entro giugno a dare risposta a tutte le domande poste dai comitati».

Degno di nota, inoltre, l’intervento di una mamma che ha perso il proprio figlio nella valanga di Rigopiano e che in platea ha preso la parola rivolgendosi direttamente al ministro: «Sono una insegnante, cosa devo insegnare ai miei alunni che la legge è uguale per tutti?».