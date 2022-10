San Giuliano 20 anni dopo. La scossa, il crollo e uno strazio infinito

31 Ottobre 2002 – 31 Ottobre 2022. Una maestra e 27 bambini morirono a causa del crollo della scuola Jovine. Oggi il ricordo di quella immane tragedia

Tutto si ferma. E’ il 31 ottobre, il giorno della memoria, il giorno della tragedia in Molise. Sono trascorsi 20 anni dalle 11.32 di quel maledetto giorno del 2002 quando con un terremoto di magnitudo 6 crollò la scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia. Quel giorno a scuola c’erano 56 alunni, 4 insegnanti e due bidelle. Sotto le macerie rimasero le vite di 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio. La maggior parte di loro aveva meno di 8 anni ed una vita davanti. Era una giornata di festa per i bambini che quel giorno si erano recati in classe per festeggiare Halloween. In una frazione di secondo tutto si è trasformato in tragedia. Oggi, 31 ottobre 2022, il ricordo di quel dramma è più vivo che mai.A rispondere presente all’invito del sindaco Ferrante sin da subito anche Fabrizio Curcio, attuale capo della Protezione civile nazionale.Sono le 11.32. I rintocchi della campana degli angeli che veglia sui piccoli al cimitero di San Giuliano squarciano il silenzio. Il momento di preghiera, poi l’accensione delle sirene delle ambulanze che evocano l’arrivo dei primi soccorsi giunti sul posto e la processione dal cimitero fino al Parco della Memoria, il luogo in cui, un tempo, sorgeva la scuola Jovine. Qui le targhe commemorative che ricordano i 27 angeli posizionate dove c’erano i loro banchi. “Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo”.