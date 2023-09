San Giovanni in Golfo a Campobasso, una discarica a cielo aperto: residenti infuriati 

Una sorta di discarica a cielo aperto dove è possibile incontrare lungo il percorso pantaloni, scarpe, jeans, immondizia, bottiglie di birra, scatole di vino e rifiuti di ogni genere. Per non parlare delle erbacce che invadono e superano il marciapiede, inondando addirittura la carreggiata. E così la passeggiata di una bimba è diventata un vero e proprio incubo.

Ci troviamo in contrada San Giovanni in Golfo, di fronte al Centro Commerciale Monforte, dove sono presenti numerose attività commerciali, tra cui un Iper Casa e Talento. Scendendo per quella strada, che se viene percorsa tutta ricongiunge a via Colle delle Api, è possibile imbattersi in rifiuti di ogni genere, come testimoniano le immagini.

Non è soltanto una questione di decoro, ma anche di sicurezza. Perché le bottiglie di vetro presenti lungo il marciapiede possono ferire chiunque si trovi a passare malauguratamente per quella zona, soprattutto se si tratta di bambini. Percorso che poi viene interrotto per la presenza di fitta vegetazione e si è costretti ad invadere la carreggiata stradale e fare attenzione alle autovetture che transitano.

Il degrado dell’area c’è stato segnalato da alcuni cittadini, giustamente infuriati per l’incuria della zona.

Una situazione certamente poco dignitosa per una città capoluogo di regione e sulla quale l’amministrazione comunale dovrebbe intervenire per ripristinare decoro e sicurezza.