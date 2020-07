San Giovanni in Galdo, ripartito il primo gruppo di turisti: “Il Molise è come un presepe”

Abbracci e qualche lacrima, con la promessa di rivedersi al più presto. Stamattina il primo gruppo di turisti ospite a San Giovanni in Galdo per il progetto “Regalati il Molise” – scrivono dall’Associazione Amici del Morrutto – è ripartito lasciando una testimonianza carica di affetto per la nostra regione. Questo è il video-saluto degli amici provenienti da Torino, Padova e Latina e che si considerano ormai dei molisani d’adozione! Per sette giorni hanno girato in lungo e in largo per tutta la regione e sono stati conquistati dai luoghi e dalle persone. A loro il nostro grazie, dal cuore.

Adesso, solo il tempo di riorganizzarci e nel pomeriggio in paese altri turisti. Da Lecce, Civitanova Marche e Napoli.