San Giovanni in Galdo, installato in paese un distributore di acqua “alla spina”

A San Giovanni in Galdo è stata realizzata la “Casa dell’Acqua”, ossia un distributore di acqua “alla spina”, in prossimità dell’incrocio tra via San Rocco e via Roma, come sancito dalla delibera di giunta comunale numero 16 dello scorso 25 febbraio, con cui si dà anche mandato al sindaco, Domenico Credico, di sottoscrivere lo schema di convenzione con l’azienda speciale regionale “Molise Acque” alla quale, il 29 luglio 2021, la stessa amministrazione aveva richiesto la fornitura e l’installazione del distributore.

Considerando che il costo dell’acqua naturale sarà di 5 centesimi al litro e quello dell’acqua leggermente frizzante o frizzante 10 centesimi con la possibilità di prendere una card prepagata da 5 euro, i benefici per la collettività saranno evidenti con la riduzione dei rifiuti e il contenimento della spesa delle famiglie per l’acquisto di acqua naturale.