San Giovanni in Galdo, domani sera alle 20:30 il concerto del mandolinista Tiziano Palladino

Continuano gli eventi natalizi a San Giovanni in Galdo organizzati dal Comune. “Abbiamo il piacere di ospitare uno tra più grandi mandolinisti del mondo, il molisano Tiziano Palladino – fanno sapere dalla Casa Comunale – che suonato, tra gli altri, in Canada, Inghilterra e Ungheria. Ultimamente si è esibito per ben due volte nella prestigiosa location della Reggia di Caserta e domani, mercoledì 28 dicembre, a partire dalle 20:30, lo farà per noi nella chiesa Madre del paese. Vi aspettiamo, l’ingresso è gratuito”.