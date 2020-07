San Giovanni in Galdo, continuano gli arrivi: “Migliaia di richieste da tutto il mondo”

Continuano partenze e arrivi a San Giovanni in Galdo e il progetto di promozione del territorio ideato e realizzato dagli Amici del Morrutto sta riscuotendo un grande successo.

“Fine settimana all’insegna degli arrivi e della partenze a San Giovanni in Galdo, come accade ormai ogni sabato. Ci hanno salutato – hanno comunicato dall’associazione – gli amici di Napoli, Lecce e Civitanova Marche, che hanno trascorso da noi gli ultimi sette giorni, e poche ore dopo sono arrivati in paese i nuovi turisti, tutti carichi di entusiasmo. Provengono stavolta da Milano, Siena e Fondi. Per loro all’arrivo l’accoglienza con il sindaco e i rappresentanti dell’associazione Amici del Morrutto e poi un brindisi di benvenuto. Intanto prosegue il lavoro per organizzare al meglio tutti le settimane fino all’inizio di ottobre. Ad oggi abbiamo assegnato i soggiorni fino al 22 agosto. Chiediamo a chi non ha ancora ricevuto una risposta di avere un po’ di pazienza e ci scusiamo per i tempi lunghi. Come sapete abbiamo ricevuto migliaia di richieste e rispondere a tutti è un lavoro enorme”.