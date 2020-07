San Giovanni, il Festival del Teatro Popolare si svolgerà…ma solo online: ecco il calendario

Il Festival del Teatro Popolare 2020 si svolgerà in modalità “alternativa”, ovvero su Facebook e Youtube.

“L’impossibilità di svolgere la rassegna teatrale all’aperto – scrivono dall’Associazione – ci ha indotto a studiare una maniera diversa per non interrompere il filo magico che lega, ormai da un ventennio, il nostro Festival ai cittadini campobassani. Abbiamo pertanto avviato la trasmissione sui social di alcune commedie teatrali, sia vecchie che inedite. In questo modo, gli appassionati potranno, seguendo il calendario riportato nella locandina, comodamente godere di momenti di spensierata teatralità stando seduti a casa propria. Ci rendiamo conto che non è la stessa cosa rispetto al solito, ma per quest’anno ci tocca soffrire, in attesa di tempi migliori, che certamente arriveranno per la rassegna 2021”.