San Giovanni Eremita patrono della Valle del Fortore

Nella giornata di oggi, 26 agosto, presso il Santuario “Santa Maria del Gualdo e San Giovanni Eremita” di Foiano di Val Fortore (BN), si terrà la Proclamazione ufficiale di San Giovanni Eremita a Patrono della valle del Fortore. Invitati, per l’evento, tutti i Sindaci del Fortore, le autorità locali e la popolazione tutta che saranno onorati dalla presenza del Cardinale S.E. Rev.ma Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. La manifestazione si aprirà con un corteo che accompagnerà il busto di argento contenente le Sacre Spoglie del Santo Patrono. Partirà dalla Chiesa Madre di San Bartolomeo in Galdo alle ore 12:00 e arriverà alla Chiesa del Santissimo Rosario sita a Foiano di Val Fortore dove alle ore 18:00 ci sarà la Celebrazione Eucaristica. Alle ore 19:00 del giorno successivo si darà inizio al “Peregrinatio” con partenza dalla località Mazzocca, agro del comune di Foiano, che coinvolgerà i seguenti paesi della Valle del Fortore: 27/08 Tufara, 28/08 Riccia, 29/08 Gambatesa, 30/08 Macchia Valfortore, 2/09 Celenza Valfortore, 2/09 Volturara Appula, 3/09 Roseto V.F., percorrendo e attraversando altri Comuni del beneventano fino al rientro in data 18/09 presso la Chiesa di San Bartolomeo in Galdo.