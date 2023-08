San Giovanni Eremita da Tufara proclamato patrono della Valle del Fortore, l’ufficializzazione sabato 26 agosto

La cerimonia presso l’omonimo Santuario a Foiano di Val Fortore alla presenza del Cardinale Semeraro

Con grandissima gioia ed emozione, – si legge in una nota – dopo un lungo e complesso iter avviato il 20 maggio 2017 da una domanda presentata dal Parroco di Foiano di Val Fortore, don Pierpaolo Marucci, ed inoltrata al Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dall’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca con la firma dei Vescovi: Sua Ecc. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso – Bojano, Sua Ecc. Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera – Troia, Sua Ecc. Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia San Giovanni Eremita è stato riconosciuto e proclamato patrono della Valle del Fortore.

San Giovanni Eremita è ufficialmente riconosciuto dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, patrono della Valle del Fortore. Il decreto della Congregazione vaticana presieduta dal Prefetto il signor cardinale Mons. Arthur Roche, porta la data del 25 aprile 2023, ma l’annuncio ufficiale in Foiano di Val Fortore, dove ha sede il Santuario di San Giovanni Eremita che ne conserva le Reliquie, sarà ufficializzato alla presenza del Cardinale Marcello Semeraro prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, sabato 26 agosto 2023.