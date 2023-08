San Giovannello, volontari al lavoro per ripulire la facciata della chiesetta e l’area circostante

La festa in onore di San Giovanni Battista si terrà sulla collina omonima a Campobasso il 2 e 3 settembre prossimi

Volontari al lavoro per ripulire le mura della chiesetta che domina la collina di San Giovannello a Campobasso dalle scritte vandaliche e l’area circostante da erbacce e rifiuti in vista della festa che si terrà il 2 e 3 settembre prossimi. Lo ha documentato con alcune foto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Domenico Esposito, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

«Mentre la maggioranza grillina nella nostra città cincischia- si legge nel post – arriva la quinta occasione persa per loro di dimostrare che i fatti seguono le parole. Anche quest’anno in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista, sono i volontari a restituire decoro alla Chiesetta e all’intera area.

La storia racconta: che la piccola chiesa ubicata sulla sommità della collina, fu il centro di un paese chiamato appunto “San Giovannello”, attestato nel 1160, e distrutto da un terremoto nel XIII secolo. La collina è situata nel quartiere nord di Campobasso, nella zona delle case popolari nota come Cep.

Il prossimo anno non ci saranno più chiacchiere ma solo fatti, azioni e dedizione. Intanto, ancora una volta grazie, solo a tutti coloro che amano da sempre questo luogo e con cuore e devozione si prodigano per il decoro dell’area. Tutto ciò accade in attesa delle promesse telecamere e della ulteriore evidenza di quanto poco interessa il decoro cittadino ai grillini di turno».

FOTO PAGINA FACEBOOK DOMENICO ESPOSITO