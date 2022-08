San Giovannello, l’associazione dei volontari ripulisce la chiesetta e raccoglie erbacce e rifiuti

L’associazione dei Volontari di San Giovannello di Campobasso ha dato una prima ripulitura delle facciate della chiesetta sulla collina dalle scritte ingiuriose oltre a raccogliere rifiuti e tagliare erbacce in vista della festa di domani, lunedì 29 agosto. Ne ha dato notizia il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in un post condiviso sui suoi canali social.

“Sono rammaricato per l’ennesima grave disattenzione della giunta Gravina verso la nostra Città – le parole dell’esponente forzista – malgrado avessi segnalato da tempo lo stato di abbandono e degrado in cui versava il luogo. Cosa ha organizzato l’amministrazione per questa ricorrenza? Al momento nulla… Meglio pensare al Summer Festival (seppur per taluno meritevole) che adoperarsi per conservare le nostre radici. Gli usi, i costumi, le tradizioni di un popolo vanno custodite. Sono Loro, le radici, che permetteranno alla nostra comunità di superare le tempeste”.

Al tempo stesso però “voglio esprime il mio più totale e sentito plauso ai volontari dell’associazione di San Giovannello che ancora una volta hanno dimostrato di avere sensibilità e passione per le nostre radici. Mi auguro fermamente – ha concluso Esposito – che il prossimo 29 agosto, la ricorrenza delle festività in onore di San Giovanni Battista, possa scuotere le coscienze e far capire a chi sino ad oggi ha fatto ‘orecchie da mercante’ che ci sono usi, costumi e tradizioni che vanno salvaguardati”.