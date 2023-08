San Giovannello, in funzione entro fine anno le telecamere per la videosorveglianza

L’area della collina su cui svetta una chiesa, come denunciato spesso dai residenti, è vittima di incuria, degrado e atti vandalici

Saranno installate entro fine anno le telecamere di videosorveglianza per contrastare l’incuria e il degrado che deturpano l’area della collina di San Giovannello a Campobasso su cui svetta una chiesa – anch’essa bersagliata dai vandali che non hanno risparmiato nemmeno il basamento della croce in ferro battuto – che fu il centro di un paese chiamato, appunto, San Giovannello, attestato nel 1160 e distrutto da un terremoto nel XIII secolo.

I lavori, consistenti nella posa in opera di 166 telecamere complessive (di cui 70 per Campobasso), rientrano nel progetto “Area urbana” che comprende anche i Comuni di Ripalimosani e Ferrazzano, diverse zone del capoluogo tra cui villa De Capoa, alcune scuole e, appunto, l’area di San Giovannello, sono iniziati con i cablaggi, le relative verifiche tecniche e il posizionamento delle staffe.

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai residenti e dal comitato di quartiere che, da tempo, denunciano il degrado in cui versa l’area e cui, spesso, hanno dovuto porre rimedio in prima persona.