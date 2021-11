San Giovannello, il comitato alza la voce: “Ad un mese di distanza nessun segnale dal comune. Le criticità restano invariate”

“E’ passato un mese, ma tutto tace. Delle tante criticità esposte, non si registra alcun intervento, neanche quelli miseri sulle fermate degli autobus”. Il presidente del comitato San Giovannello Maurizio Luzzi fa il punto della situazione a distanza di un mese dall’accurata lettera indirizzata al sindaco Gravina e agli assessori Amorosa e Cretella, nella quale erano rimarcate le tante, troppe difficoltà che attanagliano il quartiere, dalla viabilità all’illuminazione passando per i marciapiedi carenti. “Da quando il tratto di strada è stato riasfaltato – spiega – gli automobilisti procedono a velocità elevatissime dalla rotonda del supermercato Monforte fino all’altra rotonda, quella della pineta di San Giovannello. Sarebbe lecito attendersi una installazione di dispositivi per moderare la velocità. Oltretutto – prosegue – parliamo di una strada ad ampia carreggiata ma con illuminazione carente o poco efficace, che andrebbe superata. E a tutto questo va a sommarsi il problema rifiuti o imballaggi di grosse dimensioni, spesso abbandonati da attività commerciali proprio nei pressi del quartiere”.

Interventi – ammette il comitato – non sempre di facile realizzazione, ma che potrebbero essere anticipati da una maggiore accortezza sulle questioni più urgenti e da un interesse che, al momento, sembra mancare del tutto. Il riferimento è alle fermate degli autobus e alla richiesta di spostarle di alcuni metri al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone. Allertato il comune, mancano ancora le risposte. “Appena dopo la rotonda del cc Monforte, vi è una fermata su un tratto di strada sprovvisto di marciapiede: i cittadini pronti a salire o a scendere dal mezzo si trovano si trovano ai margini della strada stessa senza un minimo di protezione. Lo stesso accade nella fermata di fronte nel senso inverso. Abbiamo suggerito di spostarle di circa 50 metri per ragioni di sicurezza, ma anche da questo punto di vista non c’è stato alcun intervento. Siamo fin qui delusi – conclude Luzzi – confidando tuttavia in un intervento rapido e in una più globale attività di ascolto delle nostre istanze da parte dell’amministrazione”.