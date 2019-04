San Giorgio, una Piazza Municipio gremita delusa dal flop dello zampillo (FOTO)

CAMPOBASSO

Piazza Muncipio gremita stamane in occasione del ricco programma di appuntamenti previsti in occasione della festività del Santo Patrono, San Giorgio Martire. Alle 10,30 tour a cura di Walter Santoro dell’antico Qaudrato della Libera, area della Campora, l’ex Convento dei Celestini. Turisti, cittadini appassionati di storia o semplici curiosi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa a cura dell’Associazione “Opificio Culturale” che ha accompagnato i presenti in un interessante viaggio nella Campobasso che fu.

Grande attesa anche per lo spettacolo della Fontana della Libera (Peschiera) che con il suo getto alto più di 20 metri avrebbe dovuto lasciare l’intera piazza a bocca aperta. Purtroppo, però, si è rivelato un vero flop deludendo le aspettative dei presenti. Pertanto, l’evento straordinario verificatosi il giorno della sua inaugurazione nel lontano 9 novembre 1889 resterà pertanto un ricordo. Stamane, infatti, qualcosa è andato storto e dalla fontana è uscito solo uno zampillo di aspettative assai ridotte che non ha regalato un vero e proprio spettacolo. Forse, qualche inconveniente dell’ultimo minuto o semplicemente il “bello della diretta” ha giocato un brutto scherzo al Comune.