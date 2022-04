San Giorgio e il suo miracolo a Campobasso e la Madonna della Libera

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, il Prof. Arnaldo Brunale ci trasporta con grande maestria nell’antica tradizione campobassana

di Arnaldo Brunale*

Una volta la ricorrenza festiva del patrono di Campobasso, San Giorgio, era molto avvertita dai nostri avi che la onoravano con grandi festeggiamenti, con pranzi ricchi di ogni ben di Dio, con fuochi d’artificio e con una solenne processione che, partendo dall’omonima chiesa romanica (X-XI sec.) a ridosso del castello Monforte, si snodava attraverso le strade del centro storico fino a raggiungere la città nuova sorta attorno alla Cattedrale, per poi ritornare là dove era partita. Oggi, purtroppo, è divenuta una ricorrenza quasi del tutto marginale, se si eccettua il solo significato liturgico che la ricorda con Messe ed una semplice processione vespertina. Sull’origine di questa festa e del perché San Giorgio sia diventato il patrono di Campobasso ne parla Cesare Cimegotto, in un articolo pubblicato sulla “Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane” di Angelo De Gubernatis, anno II, Fascicolo 1°, Bologna, 1° dicembre 1894, che, tra l’altro, così scriveva:

“Fra le tradizioni che si conservano nel Molise, una oggi ne riferirò che riguarda S. Giorgio, il patrono caro ai Campobassani, di cui ricorre la festa il 23 aprile. La sua chiesa sorge modestissima lassù sulla rocca dei conti Monforte, e si contende con quella di Santa Maria della Croce, che sta al basso, il vanto di essere la più antica della città. Narrasi dunque che nelle lotte cittadine dell’età di mezzo, essendo Campobasso presa d’assalto, gli abitanti incalzati dal pericolo ed in preda allo sgomento, volsero al cielo i loro fervidi voti; ma già l’invasione nemica era quasi compiuta quando si udirono le campane suonare spontaneamente a festa, e si vide apparire su bianco palafreno un baldo cavaliere San Giorgio, e sorgere miracolosamente dietro a lui un esercito di guerrieri nascenti – come dice la leggenda – dalle pietre e dai sassi. Era proprio l’esercito celeste, che fu tanto propizio ai crociati del pio Buglione! A quella vista i nemici atterriti si ritirarono e Campobasso fu salva… Attribuito a San Giorgio anche per Campobasso, ho trovato laggiù il miracolo notissimo della liberazione della regale donzella dal morso del serpente (Cf. Pure Ger. Lib. XII, 28 e Orl. Fur., XV, 98), ma si capisce subito che è un’appropriazione indebita. Ho qui voluto farne cenno solo perché anche l’appropriazione indebita mostra lo sforzo che tutti i popoli fanno per accrescere le proprie glorie e per rendere illustri i propri natali. Non è questa una debolezza di tutte le genti e di tutte le età?”.

Questo evento è stato confermato e riconosciuto, ritengo impropriamente come si vedrà in seguito, dalla Chiesa il 16 aprile 1661 con bolla autentica da Mons. Celestino Bruno (Venosa, 1585 – Campobasso, 1663), vescovo dì Bojano. Nella chiesa della Trinità di Campobasso è conservata una lapide (posta sulla parete sinistra per chi accede nella Cattedrale), scritta nel 1920 dal pittore Salvatore Frangiamore (Mussomeli, 1853 – Roma, 1915), ma contestata dall’Arciprete Angelo Tirabasso (Oratino 1875 – Oratino 1944). Sulla lapide è così sintetizzato il prodigioso evento:

“Nelle guerre civili del 1200 San Giorgio Martire con forte esercito appare, le quattro campane della sua chiesa non tocche suonano a tremendo stormo, un cupo fragore di armi si ode, il nemico fugge, i campobassani son salvi. A perenne ricordo A. D. 1920”.

L’Arciprete Angelo Tirabasso di Oratino, nel suo opuscolo Campobasso sacra del 1929, dissente totalmente da alcune “versioni-leggende”, in particolare da quella sostenuta dall’arciprete Nicola Tarantino (Campobasso 1874 – ?) nel suo opuscolo Il gran martire S. Giorgio e la città di Campobasso, affermando che San Giorgio, protettore di Campobasso, abbia una sua logica origine storica collegata agli Slavi, più esattamente ai Bulgari, trasmigrati in Italia tra il VI e VII secolo, dall’antica Magna Bulgaria dopo la morte del loro re Kurt avvenuta nel 612, che lasciò in discordia i suoi cinque figli per la divisione dello Stato. L’arciprete di Oratino asserisce che l’ultimo dei figli, Alzecone, dopo varie traversie e scontri di natura bellica con i suoi fratelli per l’eredità del regno, fu costretto a lasciare le sue terre, insieme alle sue truppe, per scendere in Italia. In un primo momento si insediò nei pressi di Ravenna; successivamente, verso il 663, chiese ospitalità al re longobardo Grimoaldo, che lo inviò da suo figlio Romualdo, Principe di Benevento. Dopo il giuramento solenne, con cui Alzecone derubricò il suo titolo nobiliare regale a vassallo, Romualdo gli assegnò parte dei territori dell’antico Sannio su cui vivere insieme alla sua gente (Bovianum, Saepinum, Aesernia, ecc.).

A conferma di quanto affermato dal Tirabasso è interessante riportare ciò che scrive in merito il diacono Paolo (720?-799 d.C.), monaco cassinense, nella sua Historia Langobardorum nel triennio 787/789. Il brano in cui parla dei Bulgari è questo: «Per haec tempora Vulgarum dux Alzeco nomine, incertum quam ob causam, a sua gente digressus, Italiam pacifice introiens, cum omni sui ducatus exercitu ad regem Grimuald venit, ei se serviturum atque in eius patria habitaturum promittens. Quem ille ad Romualdum filium Beneventum dirigens, ut ei cum suo populo loca ad habitandum concedere deberet, praecepit. Quos Romualdus dux gratanter excipiens, eisdem spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, contribuit, scilicet Saepinum, Bovianum et Iserniam et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de duce gastaldium vocitari praecepit. Qui usque hodie in his ut diximus locis habitantes, quamquam et Latine loquantur, linguae tamen propriae usum minime amiserunt (PAULUS DIACONUS, Historia Langobardorum, a cura di L. Bethmann – G. Waitz, in Mon. Germ. Hist., Script. rer. Lang. et Italic. saec. VI-IX, I, Hannoverae 1878, p. 154). In questi tempi, un capo bulgaro di nome Alzecone avendo lasciato il suo Paese per cause che non conosciamo entrò pacificamente in Italia insieme ai suoi e si presentò dal re Grimoaldo promettendogli di essergli fedele vassallo se questi gli avesse concesso un qualche territorio tra i suoi. Così il re lo inviò da suo figlio Romualdo, duca di Benevento, con l’ordine di concedergli terra in cui abitare con tutto il suo popolo. Romualdo lo accolse e, ben felice, gli assegnò un vasto territorio, che allora era disabitato, vale a dire quello ricompreso tra Sepino, Boiano, Isernia e altri paesi vicini, ordinando che Alzecone, mutando titolo alla propria dignità, da capo delle sue genti divenisse gastaldo del re. Così che ancora oggi, in quelle terre, sebbene abbiano adottato lingua e costumi latini conservano ancora in uso le loro tradizioni e cultura».

Naturalmente, Alzecone e la sua gente, una volta insediatisi su questi territori, portarono con loro tutti gli usi e le tradizioni dei Bulgari. Dal vestire al mangiare, dalla venerazione dei loro santi (Santa Cristina, Sant’Andrea e San Giorgio, i più noti, di cui ci sono ampie tracce riscontrabili nella toponomastica della nostra città: Via Santa Cristina, Vico 1° e 2° Sant’Andrea nel centro storico e San Giorgio patrono di Campobasso; e del nostro Molise, in particolare Santa Cristina patrona di Sepino) alla sepoltura dei loro cavalieri con armatura insieme ai cavalli, di cui si ha traccia negli interessantissimi sepolcri bulgari rinvenuti nella zona di Campochiaro (i resti di uno di essi è possibile ammirare presso il nostro Museo della Sovrintendenza in salita Anselmo Chiarizia).

Ritornando all’Arciprete Angelo Tirabasso si riporta il suo convinto pensiero sulla veridicità storica, e non leggendaria, sui protettori di Campobasso, in particolare su San Giorgio, ritenuto il protettore di tutte le popolazioni slave: “Protettori antichissimi di Campobasso sono S. Giorgio, S. Michele Arcangelo. La protezione di S. Michele si spiega con la vicinanza del Gargano e per trovarsi Campobasso sulla strada percorsa dai numerosi pellegrini, che in quei tempi a migliaia accorrevano alla Grotta miracolosa. Una leggenda, non si sa quando sorta, certo non registrata che mi sappia, da nessun cronista, racconta S. Giorgio essere stato proclamato protettore della città, dopo un’apparizione del santo guerriero, durante un terribile assedio e per la cui intercessione ne rimase libera. Quale assedio, quando? È più semplice invece affermare il culto di S. Giorgio essere stato introdotto in queste contrade, da quando gli slavi vi posero piede, essendo risaputo S. Giorgio essere l’universale protettore di tutta la gente Slava. Verso il 700 Alezeco fu il castaldo di Boiano e dalla sua discendenza doveva in seguito sorgere la contea di Molise. L’arciprete Nicola Tarantino, nel suo opuscolo Il gran martire S. Giorgio e la città di Campobasso opuscolo edito lo scorso anno, ci da gran prova di devozione verso il santo protettore, ma di pochissimo riguardo alla storia. Certamente S. Giorgio è esistito, tutte le accuse dei protestanti che S. Giorgio sia il Perseo pagano cristianizzato, non reggono innanzi alla universale tradizione della Chiesa orientale. S. Gelasio papa riprovò alcuni atti della vita di S. Giorgio, e produce meraviglia il non essere ricordato da autori anteriore al sesto secolo. Però non può né devesi porre in dubbio l’esistenza del Glorioso martire. Ma da ciò a raccontare la vita con l’uccisione del Drago e liberazione della principessa Sirena, vi è un bel tratto. Il Menocchio dice come debba la figura del drago del cavallo e della relativa donzella, intendersi in senso morale. La stessa osservazione aveva a suo posto fatto il Baronio. La vita del Metafraste è del IX o X secolo. Il Papbrochio ha detto l’ultima parola sull’ordine Angelico o Costantiniano, checché dicesse il Campobassano Musenga, quell’ordine non può rimontare oltre il 1200 ed è stranissimo la confusione tra Costantiniani, Basiliani, ed il culto di S. Giorgio in Campobasso. I basiliani si mantennero fino a tardissima epoca di sito greco, e di loro non è lontanissima traccia in Campobasso. Dove mai si è letto di una colonia romana?! Quando delle colonie è catalogo completo e non può aggiungere alcuna?! E di ciò, di altre stranissime asserzioni come quella della famiglia Basso picena che avrebbe dato il nome a Campobasso – del traforo che congiungeva il Monte di Campobasso con Camposarconi o Heraclea (!) di 125 sacerdoti, delle clarisse in Campobasso e dei basiliani, il dire Francesco De Attellis sacerdote ed altre strampalate notizie strabilianti vanno perdonate ai Campobassani e specie all’ottimo arciprete Tarantino per il suo grande amore di Patria, e per la sua pietà. Che il prof. Frangiamore avesse composta l’iscrizione nel 1920 posta all’altare della Trinità in Campobasso gli va perdonato, essendo quello un esercizio semplicemente letterario, non storico…”.

Ma, secondo l’illustre studioso originario di Oratino, non sono solo San Giorgio e San Michele Arcangelo ad essere venerati quali protettori di Campobasso, ma anche la Madonna. Infatti egli così scrive: “…Il culto principale dei Campobassani sin dall’inizio si rivolse alla Madonna. Tralasciando le gratuite asserzioni sull’immagine della Madonna del Monte, la data che alcuni lessero sulla sua base, 1334, non la esclude dalle antichissime, potendo riferirsi ad un restauro…”.

Poi, riferendosi alla vetustà della statua lignea della Madonnina della Libera, in contrasto con la tesi del domenicano Giordano Pierro (Priore del Convento di Santa Maria della Libera di Cercemaggiore nella prima metà del ‘900), in Storia del Santuario e del Convento di Santa Maria della Libera in Cercemaggiore del 1924, che suppone sia stata intagliata nel VII sec., così riferisce:

“…La statuetta della Madonna della Libera, ugualmente veneratissima, non può essere di San Barbato. La leggenda di questo santo è fra le tante non troppo attendibili per caratteri intrinsechi del racconto stesso, e procura al critico anche più benevolo, enormi difficoltà…”.

Se, in effetti, l’incisione della statua delle Madonna della Libera è stata fatta nel VII sec., come afferma il Pierro, a devozione dello scampato pericolo dei beneventani dall’assedio da parte dell’Imperatore bizantino Costante II e per intercessione dell’allora Vescovo Barbato (602-683 d.C.), sembra improbabile l’affermazione del Tirabasso che, come vedremo in seguito, annette alla statua una vetustà più recente, collocabile al periodo rinascimentale. E allora perché l’Arciprete Angelo Tirabasso fa riferimento al Vescovo beneventano?

Alcune notizie su questo Vescovo, poi elevato alla santità, potrebbero servire meglio a fare chiarezza sulle contrastanti affermazioni del Pierro e del Tirabasso circa la reale data in cui fu intagliata la statua della Madonna della Libera. Notizie che farebbero propendere più per la tesi del Priore del Convento di Santa Maria della Libera di Cercemaggiore che per l’affermazione del sacerdote oratinese, allora Arciprete della SS. Trinità di Campobasso.

“…San Barbato è stato vescovo di Benevento ed è oggi protettore di quella città. Parlare di san Barbato vuol dire anche parlare dell’organizzazione ecclesiastica beneventana tra VI e VII secolo e, quindi, della conversione della gente longobarda alla fede cattolica. Della vita di san Barbato si conosce poco o niente prima del suo irrompere improvviso sulla scena politico-religiosa del Principato beneventano nella seconda metà del VII secolo. Fu detto l’apostolo del Sannio per la magnifica opera episcopale svolta dal 20 marzo del 663 al 19 febbraio del 683. Eletto vescovo di Benevento nel 664, è presente al concilio di Roma indetto da papa Agatone nel marzo del 680. Personaggio di grande cultura e prestigio, San Barbato esercitò la sua influenza su tutta l’Italia Meridionale, che versava in uno stato di profonda crisi religiosa, e ne riorganizzò le diocesi sia sul piano disciplinare sia su quello morale e culturale, guidando personalmente le chiese che risultavano prive di Pastori, come, ad esempio, quella di Telesia. Il 30 gennaio del 668, il papa Vitaliano, per premiare l’opera pastorale di San Barbato e su suo suggerimento, unì alla Chiesa beneventana le diocesi di Bovino, Ascoli, Larino e Siponto; da quest’ultima dipendeva la basilica sul Monte Gargano, eretta in onore di San Michele, già patrono di Benevento nel 492. San Barbato è ricordato per aver convertito i Longobardi al Cristianesimo, i quali benché fossero battezzati adoravano ancora gli idoli come la vipera d’oro e gli alberi sacri. Una leggenda, da collocarsi tra i primissimi anni del IX secolo e trascritta in un codice della biblioteca capitolare di Benevento, redatto alla fine del XII secolo, parla specificamente del culto della vipera d’oro, del noce ritenuto sacro e delle superstizioni dei Longobardi. Si parla in esso dell’assedio di Benevento, da parte dell’Imperatore bizantino Costante II, si ricorda il nome del santo sacerdote Barbato che promette la liberazione, purché il Principe Romualdo e la sua gente si convertano alla religione cristiana e confidino in Dio e nella Vergine che prega per loro. Fu la Principessa Theodorada, sposa di Romualdo, che si rivolse al vescovo Barbato. Questi acconsentì ad intervenire, per cui, recatosi dal duca Romualdo, si fece promettere, come detto, la rinunzia all’idolatria ed al culto della vipera Anfisbena, che il duca e il popolo stesso veneravano in segreto, se avesse liberata Benevento dall’assedio bizantino. San Barbato pregò così intensamente la Madonna che ella apparve nei pressi di Benevento promettendo di intercedere per la liberazione dall’assedio da parte di Costante II, che avvenne poco dopo quando l’Imperatore levò il campo senza spargimento di sangue. L’incredulità del Principe Romualdo, testimone oculare dell’apparizione della Madonna e del miracolo, fu così grande che consegnò al vescovo la vipera d’oro adorata dal popolo, autorizzandone la fusione per ottenerne un sacro calice e ordinò il taglio del noce sacro, un antico e frondoso albero consacrato al dio germanico Odino, intorno al quale si riuniva la sua gente per la celebrazione di riti pagani e religiosi.

Nel luogo dove fu tagliato il noce, il Santo fece erigere un tempio con il nome di Santa Maria in Voto e pare che, proprio a memoria di questo miracolo, fosse stata scolpita la statua lignea della Madonna della Libera, cioè la Madonna che con la sua apparizione “liberò” la città sannita dall’assedio bizantino. Il 19 febbraio del 683, San Barbato morì, sotto il papa San Leone II (682-683). Le reliquie di San Barbato riposano in parte a Montevergine ed in parte nel Duomo di Benevento, dove furono fatte collocare dal cardinale Orsini nell’anno 1687…”.

Ritornando al pensiero dello studioso oratinese sull’inizio del culto della Madonna in Campobasso, egli, pur essendo in contrasto, come accennato, con le tesi del Pierro, sulla datazione della statua lignea della Madonna della Libera, così continua: “…La liberazione di Benevento dall’assedio posto da Costante imperatore d’Oriente è diffusamente con luoghi particolari narrati da Paolo Diacono. Nella leggenda di San Barbato leggesi avervi il santo contribuito con le sue orazioni. È giusto quindi riportare il culto di questa immagine al beato Roberto da Salle. Nato a Salle, in Abruzzo, attorno al 1272 fece il suo ingresso nella congregazione dei Celestini dell’ordine benedettino, divenendo uno dei più fedeli discepoli del fondatore, Pietro del Morrone. Venuto in Campobasso fondò, o, secondo altri ampliò il convento già costruito dal suo maestro, fuori dell’abitato e propriamente dove oggi vedesi il Palazzo Municipale e l’attuale Chiesa della Madonna della Libera. Il padre Gualtieri, nella vita del Beato Roberto dice: “Nella Regia città di Campobasso ove il Beato Roberto fondò quel Monastero conservansi due divote immagini della Vergine, oltremodo miracolose, le quali quivi si credono lavorate dal medesimo Beato, per le grazie che nostra Signora ad intercessione di lui si compiacque come partire. A questo beato, di cui Petrarca fa splendido elogio, rimonta dunque in Campobasso il culto della Madonna della Libera che seguì sempre le sorti del convento dei Celestini. Molto più antico dovette essere invece il culto della immagine che si venera in Santa Maria Maggiore del Monte, e di tanti secoli quanti ne precedette quella chiesa, essendo un errore dire la seconda statuetta lavorata dal Beato Roberto essere quella del Monte. Evvi nella Chiesa di S. Maria del Monte una epigrafe che alcuno ingannato dal fatto di esservi richiami mitologici, ha detto essere dei tempi romani. Essa è del più puro rinascimento, quanto il Sannazzano nel sacro poema “De partu Virginis” mischiava con grande disinvoltura alla sacra istoria i Dei mitologici. L’iscrizione è bellissima, da pochi conosciuta, da pochissimi letta.

È pregio dell’opera riprodurla:

Cum genitum genitor vidit te pupule vultu

Lilia puniceis mixta referre rosis.

Et scintillantes augustae frontis ocellos

Et pulcram in toto quae nitet ore deam.

Letitiam celare nefas visque perendi…

En, ait e nostro semine natus amor.

Sed flevit natura parens timuitque videri

Devicta atque operi succubuisse suo.

Hinc ad coelestes vertit sua vota quirites

non licet authorem vincere, cessat opus.

Questi bellissimi distici latini, sebbene non si conoscesse da chi dettati vennero tradotti in eleganti versi dal Sig. Domenico Zeuli.

Allor che in te, suo bambolo

Il genitor si affisse,

Celare non seppe il gaudio,

E al nato suo sorrise,

Poi nella gota tenera

Immoto avendo il ciglio,

Vide la rosa punica

Uscir di buccia e il giglio:

Vide il bel fronte e i fulgidi

Occhietti e Citerea

Che su le brevi labbia

Soave sorridea;

Ed in sua gioia improvvida:

Oh me, reclamò, beato!

Il dio d’Amor, Cupidine

Di mia semenza è nato!

Non si Natura, il pargolo

Veggendo così bello,

Pianse di ceder pavida

In venustate a quello;

E; o Numi, didde, licito

Ei fia che cosa fatta

Vinca in beltà l’artefice?

Fu l’opera disfatta! …”.