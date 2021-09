San Giacomo, Della Porta corre da solo in cerca del quorum

È corsa singola a San Giacomo degli Schiavoni dove il sindaco uscente Costanzo della Porta che si è ricandidato con la lista “La Fonte” non avrà competitor diretti alla carica di primo cittadino per il secondo mandato consecutivo. Dovrà però andare a votare almeno il 40% degli aventi diritto per validare il risultato delle elezioni altrimenti il Comune sarà commissariato.

CANDIDATO SINDACO – COSTANZO DELLA PORTA