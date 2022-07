San Basso, tutto pronto per il sorteggio della barca che porterà il santo

E’ tutto pronto per il sorteggio della barca che porterà in processione la statua di San Basso durante la processione del prossimo 3 agosto.

Sabato 9 luglio 2022, alle 19.30, nel piazzale del Mercato Ittico, avrà luogo il pubblico sorteggio per l’estrazione del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della processione in mare del prossimo 3 agosto 2022. Presiederanno il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, e il sindaco di Termoli, ing. Francesco Roberti. Inoltre, l’Associazione Teatrale ‘U Battellucce’ onorerà “San Bassele Pescatòre!”. A seguire conviviale e intrattenimento musicale.