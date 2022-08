San Basso, si rinnova la tradizione della processione a mare (FOTO E VIDEO)

E’ il giorno della tradizione a Termoli dove questa mattina, 3 agosto, si è tenuta la tradizionale processione a mare in onore di San Basso, patrono della città.

Una giornata di emozioni, di festa, di luci e di colori, la prima vera festa senza le restrizioni dovute all’emergenza Covid. Tantissime persone in piazza Duomo per assistere alla celebrazione eucaristica all’interno della Cattedrale prima di incamminarsi in processione fino al porto dove la statua di San Basso è stata issata a bordo del Teresa Cannarsa, la barca che è stata estratta a sorte per traghettare il santo in processione.

Emozionante come sempre il momento della deposizione in mare della corona di alloro in ricordo dei caduti in mare con la preghiera che è stata letta dal vescovo Gianfranco De Luca.