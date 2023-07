San Basso, si entra nel vivo: sabato il sorteggio della barca che porterà il Santo in processione

E’ la serata che ufficialmente da l’inizio al conto alla rovescia in vista delle festività del 3-4 e 5 agosto. Si terrà sabato 15 luglio, dalle 19.30, presso il Mercato Ittico l’estrazione del peschereccio che avrà l’onore di portare in processione la statua di San Basso. Come detto si tratta di un appuntamento importante e particolarmente sentito dalla marineria termolese che fino a qualche anno fa si svolgeva nella cornice di piazza Duomo.

A presenziare al sorteggio della barca del Santo e delle altre due che avranno il compito di ‘scortare’ la banda e le autorità ci saranno il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, il sindaco e neo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, la marineria locale, le autorità civili, religiose e militari e ci sarà anche l’esibizione dell’associazione teatrale ‘U Battellucce, che onorerà “San Bassele… Pescatòre!”.