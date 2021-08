San Basso sfila in pick-up per le strade del centro (VIDEO)

Non una vera e propria processione, impossibile da fare alla luce delle normative Covid-19, dopo lo stop dell’anno scorso, però, San Basso è tornato a sfilare per le strade del centro a bordo del pick-up della Valtrigno Molise, scelta per condurre il santo quando è a terra e fuori dalla Cattedrale. Il vescovo De Luca e il parroco della Cattedrale don Gabriele Mascilongo invece in un’altra macchina assieme al sindaco Roberti. Sicuramente non la processione a cui i termolesi erano abituati ma un semi ritorno alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus.

