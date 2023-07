San Basso sceglie per la quarta volta il “Miante”

Sarà il peschereccio dell’armatore Angelo Ardó a traghettare il santo nella processione del prossimo 3 agosto. Nuovo Saturno e Pandora porteranno le autorità e la banda

Sarà il Miante a portare San Basso per mare durante la processione del prossimo 3 agosto a Termoli.

Per il peschereccio si tratta della quarta volta. “Me lo sentivo che sarebbe toccato a noi – ha affermato l’armatore Angelo Ardó – è una grande emozione”.

San Basso ha scelto il suo condottiero nel corso dell’estrazione che si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio, nel piazzale antistante il mercato ittico di Termoli.

Una manifestazione sentita dalla marineria ma anche da tutta la cittadinanza. Tantissime le persone che si sono radunate al porto per assistere all’estrazione della barca del Santo, come viene da sempre chiamato il peschereccio baciato dalla fortuna.

Saranno invece il Nuovo Saturno e il Pandora a traghettare rispettivamente le autorità e la banda sempre durante la processione del prossimo 3 agosto.

L’estrazione della barca del santo si è aperta con le parole del sindaco e neo Governatore del Molise, Francesco Roberti. “È l’ultimo anno che partecipo in veste di sindaco ma ci sarò sempre anche come Governatore perché finalmente Termoli ha un presidente di regione dopo 30 anni”.

Roberti ha voluto ricordare l’impegno che la politica deve avere nei confronti della marineria “che sta vivendo un momento di difficoltà. Ci sono delle frizioni ma mi batterò per la difesa del diritto ad uscire per mare e lavorare”.

Stesso impegno anche da parte del senatore Costanzo Della Porta. “È un momento particolare per la marineria, con l’Europa che tira fuori provvedimento che vanno a nuocere alla marineria”.

Di “momento significativo” ha parlato il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, che però non sarà presente durante la processione “perché sarò in viaggio con un gruppo di fedeli”. Al suo posto monsignor D’Ambrosio che a Termoli ha trascorso gran parte della sua carriera ecclesiale.

Vicini alla marineria si è detto anche il comandante il comandante della Capitaneria Mostacci.

Prima dell’estrazione è stato svelato il lavoro realizzato dall’artista Giuseppe Della Porta su commissione dell’assessore Michele Barile in occasione del centenario di Iacovitti.

“È un quadro che vuole ricordare i nostri caduti in mare al cospetto di San Basso ma in una chiave fumettistica come era lo stile di Iacovitti”, ha affermato Paola Marinucci.

Ad accompagnare la serata i cori dell’associazione ‘U Battellucce.