San Basso, la zuppa di pesce e i “mazzamarille”, Termoli “onair”

REDAZIONE TERMOLI

Ha raggiunto la costa in barca. Ad attenderlo sulla spiaggia un tavolo bianco e una folla di persone incuriosite. Una vetrina promozionale di tutto rispetto per Termoli che questo pomeriggio, 24 luglio, è stata protagonista de “La Vita in Diretta Estate”, uno dei programmi più seguiti del palinsesto della Rai. In basso Molise è arrivato l’inviato Giuseppe Di Tommaso che ha raccontato ai telespettatori il fascino immutato di un borgo marinaro, per un collegamento che è stato dedicato totalmente alla termolesità. Spazio, quindi, ai racconti su San Basso e sulle usanze dei pescatori assieme al gruppo folkloristico ‘a Schaffette davanti a un ricco banchetto che è stato allestito dagli chef Massimo Talia e Antonio Casciati che hanno preparato i piatti della tradizione, quelli usati da tutte le famiglie storiche termolesi. Il collegamento ha visto anche l’intervista a Oscar De Lena, storico conoscitore delle usanze bassomolisane che ha raccontato la leggenda dei “mazzamarille” all’incredulo inviato de “La Vita in Diretta”. In televisione è andata a finire anche la bontà della zuppa di pesce e la bellezza dei trabocchi, veri protagonisti del collegamento. E ancora le danze popolari e l’incredulità dei termolesi, protagonisti di una fetta del pomeriggio all’italiana della rete ammiraglia nazionale. Una vetrina, come detto, importante che ha rilanciato l’immagine di Termoli invitando tutti a visitarla.