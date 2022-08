San Basso, la suggestiva messa dell’aurora al porto di Termoli

Alle sei del mattino il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, ha presieduto la suggestiva messa dell’aurora che si è svolta, come di consueto, al piazzale del mercato ittico.

Questa messa è molto cara a tutti i termolesi “veraci”: ogni anno, non solo dalla città, partecipano con fede, devozione e senso di identità a un momento di condivisione che si svolge al sorgere del sole in un contesto di forte partecipazione emotiva.

Presenti il sindaco, Francesco Roberti, l’amministrazione e le autorità civili e militari. Al termine della messa la statua di San Basso è stata riportata in processione in Cattedrale per la venerazione dei fedeli.