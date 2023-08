San Basso: la messa dell’aurora al mercato ittico di Termoli

All’alba, davanti al mercato ittico lì dove il busto di San Basso ha trascorso la notte per essere salutato e venerato da pescatori, residenti e villeggianti.

La messa dell’aurora rappresenta sempre un momento molto sentito per la collettività che, insieme a diversi amministratori, si ritrova alle 6 del mattino dinanzi al mercato ittico per prendere parte alla funzione religiosa.

Quest’anno la celebrazione eucaristica è stata celebrata da monsignor Domenico D’Ambrosio arcivescovo emerito di Lecce.

A seguire, San Basso portato a spalla riprende la via del borgo vecchio in processione per far rientro nella cattedrale di Santa Maria della Purificazione.