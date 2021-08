San Basso in pick-up arriva sul Nuovo Saturno: si rinnova la festa per il Santo Patrono

Tra i vicoli del borgo antico di Termoli e nelle strade della città l’aria di festa è palpabile. W San Basso riecheggia in ogni dove e i termolesi iniziano a festeggiare. Oggi 3 agosto, iniziano le festività del Santo patrono di Termoli. In piazza Cattedrale diverse persone ordinatamente hanno assistito alla messa delle 8. Nello spiazzale antistante la Cattedrale il pick-up della Valtrigno Molise che porterà il Santo giù al porto per la tradizionale processione in mare con il lancio della corona e la preghiera per i caduti in mare. “Sicuramente abbiamo dovuto rispettare quello che ci viene imposto dalla normativa anti Covid una festa più semplice di quella a cui siamo abituati ma speriamo che al più presto la città possa tornare a vivere le sue manifestazioni e ancora una volta siamo felici di viverla”, ha affermato il sindaco Roberti. Un San Basso blindato con il porto di Termoli semivuoto per via delle misure anti Covid. Commozione e applausi per l’uscita del Santo dalla Cattedrale portato sul pick-up dell’equipaggio del Nuovo Saturno. Lentamente l’arrivo verso il porto e la banda che ha salutato la discesa del Santo. I pescherecci hanno preso il largo prima dell’arrivo di San Basso sul Nuovo Saturno. L’emozione è sempre la stessa anche se non sono mancate le polemiche legate al fatto che il porto è rimasto inaccessibile ai più. Pochissime le persone che sono potute scendere giù per festeggiare il Santo patrono. Tante le limitazioni che non sono andate giù ai termolesi che hanno protestato: “In tanti anni San Basso non è mai stato così solo”. Una volta rientrato al porto San Basso verrà portato in Cattedrale per poi riascendere al mercato ittico all’alba di domani per la messa dell’Aurora.

