San Basso ha scelto il Nuovo Saturno, estrazione sotto la pioggia battente

Sarà il Nuovo Saturno il peschereccio sorteggiato per portare in processione San Basso il 3 agosto. Una estrazione bagnata, sotto la pioggia che ha interessato tutto il basso Molise nella serata di oggi, 16 luglio, quella andata in scena nel piazzale del porto, location particolare mai utilizzata in precedenza e scelta per evitare gli assembramenti e rispettare la normativa anti Covid. Emozione nelle parole di Michela Cannarsa, giovane armatrice del peschereccio arrivato da poco nella flottiglia dei pescherecci termolesi. “San Basso bagnato San Basso fortunato – ha commentato la Cannarsa travolta dall’emozione – non vediamo l’ora di portarlo con noi”. Una festa anche quest’anno particolare a causa delle normative anti Covid. “Qualche passo avanti lo faremo perché quest’anno San Basso potrà uscire dalla Cattedrale – ha affermato don Gabriele Mascilongo – il resto delle processioni si faranno con una macchina ma speriamo che sia una bella festa”.

