Cosi come avvenuto a Campobasso per i Misteri anche Termoli avrà regole stringenti a causa del Coronavirus per quel che riguarda la festa del copatrono della città adriatica, San Basso. Ci sarà o meno la processione in mare quest’anno e se sì come si svolgerà la festa? Lo abbiamo chiesto all’assessore alla Cultura del comune di Termoli, Michele Barile.