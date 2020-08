San Basso ai tempi del Covid, pronta la festa “a metà” (LA DIRETTA)

Prima la messa in Cattedrale rispettando le norme del distanziamento sociale e successivamente la processione a mare che quest’anno non vedrà imbarcarsi la statua di San Basso ma una sorta di dipinto che nella giornata di ieri, 2 agosto, è stato fatto salire a bordo e benedetto da don Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale.

Il Covid non ferma l’edizione 2020 di San Basso ma la “boicotta” pesantemente: al pari delle altre processioni e delle altre manifestazioni religiose la statua del Santo Patrono di Termoli non lascerà mai la Cattedrale.

Il programma, prevede dopo la Santa Messa di questa mattina, 3 agosto, che la statua resti all’interno della chiesa principale di Piazza Duomo dove, con i distanziamenti del caso, si terrà anche la veglia che solitamente si teneva all’interno del mercato ittico nel piazzale del porto.

Stessa cosa anche per la messa dei pescatori che tradizione vuole venga effettuata all’alba del 4 agosto sempre nel piazzale del porto e che, invece, si terrà in piazza Duomo “location” anche della santa messa del pomeriggio di domani, 4 agosto presieduta dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca.

Tutto il piazzale del porto è interdetto, nessuno scende, se non personale autorizzato; un colpo d’occhio spettrale perché non si è mai visto a Termoli lo spiazzale così vuoto in occasione di San Basso.

Una festa di fatto a metà con la Capitaneria di Porto che nei giorni scorsi ha diramato anche l’ordinanza che prevede il numero delle persone che potranno salire sui pescherecci che accompagneranno San Basso durante la traversata. Un numero di fatto ridotto perché relativo alla grandezza del peschereccio.

Il Quotidiano del Molise, in collaborazione con il Comune di Termoli e la Diocesi di Termoli-Larino seguirà la diretta della Santa Messa e della Processione a mare per dare la possibilità a tutti i termolesi di essere vicini al proprio Santo Patrono.

Nelle foto e nel video (tratte dal profilo Facebook San Basso) la benedizione dell’immagine di San Basso effettuata ieri pomeriggio in porto.