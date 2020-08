San Basso 2020, festa a metà ma emozioni doppie (VIDEO)

È stato un San Basso particolare, diverso dagli altri, ma forse per questo ancora più sentito nel cuore dei termolesi. La festa del Santo compatrono di Termoli si è svolta nel rispetto delle stringenti normative anticovid con l’effige di San Basso che è stata portata in processione per mare. Dopo la messa in Cattedrale alle 8 di questa mattina il sindaco ed il vescovo si sono recati al porto per salire sul peschereccio Romeo e Rosalia Papponetti. Un colpo d’occhio dall’alto con un porto deserto e scarno di addobbi. Un lungo applauso ha salutato il peschereccio che si allontanava dalla banchina per prendere il largo. La preghiera e il lancio della Corona in memoria dei caduti e tutti i pescherecci pian piano hanno fatto ritorno al porto. W San Basso 2020.