Samsara on tour, si balla alla luce del sole ed in riva al mare: Montenero si prepara

Un nuovo modello di intrattenimento sulla spiaggia, senza dover aspettare la notte e totalmente gratuito: appuntamento al 3 agosto

Un’iniezione di energia al ritmo della musica.

Un nuovo modello di intrattenimento sulla spiaggia, senza dover aspettare la notte, ma alla luce del sole e a pochi metri dal mare: tutto questo e tanto altro è Samsara On Tour – Beach Party, il grande evento gratuito che farà tappa alla Marina di Montenero di Bisaccia mercoledì 3 agosto 2022, a partire dalle ore 17, per far ballare e divertire i tanti beach lover che saranno presenti sulla nostra costa.

Samsara On Tour – Beach Party è uno degli eventi di rilievo del cartellone estivo montenerese; la Notte Fucsia e il concerto di Samuel, invece, inizialmente programmati per il 9 luglio, sono stati rinviati al prossimo 24 agosto.